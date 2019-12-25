Полиция задержала угонщика Audi Q7 в Тосно

Стоимость автомобиля 3 миллиона рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить Ауди Q7 стоимостью почти 3 миллиона рублей.

Злоумышленник хотел угнать машину от дома №4 по Складскому переулку.

Подозреваемый 1995-ого года рождения оказался ранее судимым. На данный момент он безработный.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража") и ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление ")

Ранее мы сообщили, что в Учебном переулке неизвестный угнал "КамАЗ".

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