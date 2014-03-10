Полиция задержала участника конфликта на паркинге ТРК в Кудрово

Один из участников нанес тяжёлое ножевое ранение 21-летнему мигранту и скрылся.

Полиция задержала участника конфликта на паркинге ТРК во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области

Поздно вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на паркинге ТРК в Кудрово произошел групповой конфликт. Один из участников нанес тяжёлое ножевое ранение 21-летнему мигранту и скрылся. Потерпевший был помещен в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В качестве подозреваемого позднее был задержан 27-летний гражданин сопредельного государства. Скрываясь от полиции, он уехал в Москву. Оперативники выехали в столицу, задержали подозреваемого на 5-ой Парковой улице и привезли во Всеволожск.

По предварительным данным, конфликт произошел в результате спора за рабочие места в сфере доставки продуктов.

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Видео: МВД