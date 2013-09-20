На Дунайском петербуржец ударил ножом в живот отца

Мужчина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

В квартире на Дунайском проспекте сын ударил ножом в живот своего отца. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию сам обратился 38-летний петербуржец и сообщил, что во время драки нанес ножевое ранение своему отцу. Скорая госпитализировала 62-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения был задержан 38-летний сын пострадавшего. Инцидент произошел во время ссоры после распития спиртных напитков.

Пострадавшему диагностировали проникающую колото-резаную рану брюшной полости с повреждением толстой и тонкой кишки, множественные резаные ранения голени. Мужчина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com