Полиция задержала убийцу из Александрино

Им оказался дважды судимый петербуржец.

Полиция Петербурга задержала преступника, который напал на двоих мужчин вечером 1 февраля рядом с парком Александрино. Подозреваемый пойман в Кировском районе города. Правоохранительные органы нашли злоумышленника в доме под номером 15 по улице Козлова, по месту его проживания. Возбуждены два уголовных дела за покушении на убийство и об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на субботу, 1 февраля. Пострадавшими стали 45-летний и 54-летний мужчины. Они вместе работали водителями в троллейбусном парке. Они шли около парка, но неожиданно их атаковал незнакомец. В руках у преступника был кухонный нож. Жертвы рассказали, что никакого диалога или конфликта с нападающим не было. Он молча вытащил холодное оружие из-под шарфа и стал бить ножом. В результате 54-летний мужчина скончался, а его друг получил серьезные ранения.

Стоит добавить, что у преступника уже есть две судимости. Они связаны с умышленным тяжким причинением вреда здоровью.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге завершили расследование жестокого убийства ЛГБТ-активистки.

Фото: Piter.tv

