Трое незнакомцев похитили 24-летнюю девушку на Ординарной улице

Угрожая электрошокером, мужчины усадили девушку в авто и отвезли в частный дом, где удерживали несколько часов.

В Петербурге задержали троих мужчин 25 и 30 лет по подозрению в похищении 24-летней девушки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию еще 12 марта. Она заявила, что в 11:05 около дома на Ординарной улице к ней подошли незнакомцы. Угрожая электрошокером, они усадили девушку в машину и отвезли в частный дом в поселке Рощино, где удерживали несколько часов.

Подозреваемых доставили в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

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Фото: Piter.TV