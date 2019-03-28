Полиция задержала стрелка с проспекта Сизова

Известно, что пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 29 мая в полицию поступил звонок от женщины 1985 года рождения. Она рассказала, что с балкона на пятом этаже д. 20 по пр. Сизова неизвестный стреляет из пневматического пистолета.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину 1977 года рождения. Известно, что в результате стрельбы пострадавших нет.

У стрелка изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти поминки закончились стрельбой из ружья.

Фото: Piter.tv