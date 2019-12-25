Полиция задержала стрелка с Кубинской улицы

Хулигана поймали в парадной дома.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию позвонил мужчина. Он заявил, что у дома №70 по ул. Кубинской неизвестный стреляет из ружья.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что пьяный мужчина несколько раз выстрелил из ружья в воздух. Хулиган был задержан в парадной дома.

Оружие принадлежало другому человеку. У законного владельца изъяли травматический и газовый пистолеты и множество патронов. Сам он в связи ухудшением самочувствия (артериальное давление) госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти поминки закончились стрельбой из ружья.

Фото: Piter.tv