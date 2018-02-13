Из-за их действий пенсионеры лишились почти 10 млн рублей.

В Петербурге полиция задержала серийных дропов-гастролеров. Мошенники смогли заработать на доверчивых пенсионерах около десяти миллионов рублей.

Как рассказали в МВД, 20 ноября в полицию Московского района обратилась 70-летняя жительница дома 15 по Пулковскому шоссе, которая сообщила, что после телефонной беседы она передала приехавшему к ней курьеру 470 тысяч рублей, чтобы тот положил их на "безопасный" счет.

Спустя несколько дней в полицию с аналогичным заявлением обратилась 88-летняя жительница дома 9 по Свеаборгской улице. Доверчивая пенсионерка собрала все свои накопления и отдала их курьеру, ущерб составил почти 1,9 миллионов рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вскоре у дома 52 по Казанской улице сотрудниками угрозыска Московского района Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 16-летний гражданин Киргизии, временно проживающий в гостинице в доме 24 по Вознесенскому проспекту. В этот же день оперативники задержали и его старшего напарника – 20-летнего приезжего из Новосибирска, проживающего в апартаментах на Салова, 61.

По оперативным данным, старший из задержанных курировал деятельность младшего товарища и получал от него денежные средства, после чего самостоятельно переводил их на счета мошенников. За работу курьер должен был получать около 10-15 тысяч рублей в день, однако, по словам молодого человека, оплаты он так и н не дождался.

Изучив мобильные телефоны подозреваемых, оперативники установили еще 12 жертв, пострадавших от действий задержанных дропов. Размер причиненного им ущерба превысил 9,5 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников.

Видео: МВД