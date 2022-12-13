Полиция задержала семь участников экстремистской организации в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по региону и УФСБ России по Карачаево-Черкессии. В ходе обысков у задержанных обнаружили свертки с мобильными телефонами и сопутствующими предметами. Отмечается, что эти вещи планировали передать заключенным в тюрьмах.
Фигурантами дела стали семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Ранее мы сообщали, что в Омске наркоман толкнул женщину под маршрутку.
Видео: МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все