Фигурантами дела стали семь человек.

Полиция задержала семь участников экстремистской организации в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по региону и УФСБ России по Карачаево-Черкессии. В ходе обысков у задержанных обнаружили свертки с мобильными телефонами и сопутствующими предметами. Отмечается, что эти вещи планировали передать заключенным в тюрьмах.

Фигурантами дела стали семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее мы сообщали, что в Омске наркоман толкнул женщину под маршрутку.

Видео: МВД России