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Полиция задержала пять граждан Узбекистана после драки и ограбления на улице Комиссара Смирнова

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Конфликт произошел 13-го октября.

Полицейские задержали мужчин, которые подозреваются в грабеже на улице Комиссара Смирнова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел у дома №7/6 вечером 13-го октября. В полицию обратился 34-летний гражданин Узбекистана, который рассказал о том, что пятеро неизвестных избили его и открыто похитили 127 тыс. рублей. Конфликт произошел прямо на проезжей части. 

Правоохранители установили, что на месте произошел конфликт и обоюдная драка между водителями и пассажирами автомобиля "Шкода". Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". 

По информации от источника Piter.TV, подозреваемых задержали вечером 14-го октября. Все мужчины являются гражданами Узбекистана в возрасте от 23 до 31 года. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ланском шоссе 15-летняя внучка зарезала бабушку из-за денег. 

Видео: Piter.TV

Теги: грабеж, драка, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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