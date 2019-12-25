На Ланском шоссе 15-летняя внучка зарезала бабушку из-за денег

Из квартиры пропали деньги и документы.

Накануне утром в полицию обратился 80-летний пенсионер с сообщением о том, что в его собственной квартире на Ланском шоссе он нашел тело своей убитой жены. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте был найдено тело 78-летней женщины с колото-резанными ранениями брюшной полости, множественными рваными ранами головы и предплечья. Из квартиры пропали деньги и документы.

В среду, в 15:30 у станции метро "Пионерская" по подозрению в совершении данного

преступления задержана 15-летняя внучка погибшей. Возбуждено уголовное дело. Изъяты: следы рук, биоматериалы, следы обуви, мобильный телефон "Нокия", кошелёк, одежда трупа.

В Петербурге суд отправил под стражу школьника, напавшего с ножом на мать.

Фото: Piter.TV