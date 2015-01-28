Он предложил женщине совершить совместную покупку автомобилей с целью последующего заработка на их перепродаже.

В Петербурге полиция задержала псевдо-трейдера, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве. Подробности рассказали в региональном МВД.

В полицию 20 августа обратилась 33-летняя уроженка Краснодарского края. Она рассказала, что в соцсетях познакомилась с 33-летним мужчиной, который предложил ей совершить совместную покупку автомобилей с целью последующего заработка на их перепродаже. Женщина оформила на свое имя несколько кредитов и в общей сложности передала своему новому знакомому более11 миллионов рублей. В результате она не получила ни прибыли, ни взятых в кредит денежных средств. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские вскоре задержали псевдо-трейдера. Им оказался ранее судимый за мошенничество 33-летний петербуржец.

Недавно в Петербурге задержали курьера мошенников, который получил от пенсионерки 5 млн рублей.

Фото: Piter.tv