В Петербурге полиция задержала преступника, который пытался зарезать девушку

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция задержала мужчину, который ударил ножом девушку. Ещё 1 мая из дома №171/5 по пр. Ветеранов с ножевым ранением грудной клетки была госпитализирована женщина 1999 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершил её сожитель 1982 года рождения во время ссоры. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Тихвине женщина ударила сожителя вазой по голове.

Фото: Pixabay