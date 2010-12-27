В Петербурге задержана подозреваемая в краже iPhone X из пальто девушки

Воришка поживилась смартфоном за 51 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска петербургского Главка нашли телефонного воришку, укравшего дорогостоящий смартфон 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Чуть меньше двух недель назад в торгом центре на Лиговском проспекте некто вытащил из пальто 20-летней девушки "iPhone-X". Хозяйка телефона оценила ущерб в 51,3 тысячи рублей. По этому факту возбудили уголовное дело о краже.

18 октября у дома №42 по улице Чекистов задержали неоднократно судимую ранее 26-летнюю гражданку, ее подозревают в той самой краже.

А в Гатчине мужчина похитил ювелирные украшения у своей сожительницы.

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