Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины по неосторожности в магазине на Елизарова

Потерпевший получил многочисленные травмы.

Петербуржец скончался в результате конфликта в магазине на проспекте Елизарова. Полиция задержала подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Установить личность и местонахождение предполагаемого участника конфликта удалось 23-го декабря. Им оказался 35-летний петербуржец.

Напомним, 20 декабря потерпевший пришел в сетевой магазин в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта неизвестный толкнул мужчину в грудь, тот упал и ударился о кафель. Его госпитализировали, однако спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: Piter.TV