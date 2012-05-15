В Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже у 81-летнего соседа

По подозрению в совершении этого преступления задержан 41 летний неработающий ранее неоднократно судимый сосед заявителя.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже у соседа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 декабря обратился 81-летний пенсионер, проживающий в доме 25 по проспекту Кузнецова. Он сообщил, что в период с ноября по 6 декабря 2023 года из шкафа его комнаты в коммунальной квартире неизвестный похитил 26 тысяч рублей, подменив их на билеты "банка приколов".

По подозрению в совершении этого преступления задержан 41 летний неработающий ранее неоднократно судимый сосед заявителя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Пожилая петербурженка под предлогом получения выплаты за погибшего сына осталась без 11 млн рублей.

Фото: МВД