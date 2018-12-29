В Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона за 92 тысячи

Карманник совершил это преступление ещё в ноябре прошлого года.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого смартфона в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Карманник совершил это преступление ещё в ноябре прошлого года. Он украл смартфон у прохожей у дома на Казанской улице. Сумма ущерба тогда составила 92 тысячи рублей.

Сейчас в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру богача на Малой Десятинной улице.

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