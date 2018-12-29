Неизвестные ограбили квартиру богача на Малой Десятинной улице

Грабители вынесли из помещения ювелирные украшения, технику и деньги.

Накануне в полицию Приморского района обратился 59-летний мужчина и заявил об ограблении своей квартиры на Малой Десятинной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что неизвестные вынесли из помещения ювелирные украшения, технику и деньги в размере 1,2 млн рублей, хранившиеся в сейфе. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка ищут злоумышленников.

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