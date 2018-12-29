Три таджика ограбили американца в центре Петербурга

Грабители отобрали у туриста смартфон.

В четверг, 10 января, в полицию обратился 45-летний гражданин США, который на несколько дней приехал в Петербург. Турист рассказал, что около 01:20 ночи возле дома №3 по улице Маяковского его ограбили три незнакомца. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, грабители пригрозили ему набить лицо, если он не отдаст им свой смартфон. После происшествия иностранец сразу бросился в полицию. Стражам порядка удалось задержать злоумышленников по "горячим" следам.

Грабителями оказались граждане Таджикистана 23-х, 24-х и 25-ти лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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Фото: Piter.TV