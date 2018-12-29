В Мариинском театре у туристки из Китая украли кошелек

Злоумышленники сняли с карты туристки 260 тысяч рублей.

Во время посещения Мариинского театра карманники обокрали туристку из Китая. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Заявления в полицию поступили 3 декабря. По словам 30-летней пострадавшей, во время театрального представления у нее вытащили кошелек с банковскими картами. После ей пришло уведомление о списании с ее счета денежных средств. У гражданки КНДР злоумышленники украли 260 тысяч рублей. По факту кражи возбужден уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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Фото: Piter.TV