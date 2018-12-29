Пожарные 1,5 часа тушили пожар на Энгельса

На месте работали 28 пожарных и 7 единиц техники.

Вечером 4 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул ангар. Как сообщает ГУ МЧС по городу, спасателям удалось справиться с огнем за 1,5 часа.

Известно, что о пожаре на проспекте Энергетиков, дом 19 доложили в 19:15. К ликвидации происшествия было привлечено 28 специалистов и 7 спецмашин. В ангаре общей площадью 12х24 кв.м. выгорело 50 кв.м. Уже спустя 15 минут пожару был присвоен ранг №1-Бис. В 20:26 возгорание локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на станции "Обводный канал" распылили перцовый баллон.

Фото: Pixabay.com