Женщине грозит до пяти лет тюрьмы за найденный на вокзале Луги телефон

Телефон вернули владелице.

В понедельник, 8 августа, стало известно о краже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Женщина покупала билет на железнодорожном вокзале Луги, когда оставила телефон на кассе. Через полчаса она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телефон нашла 31-летняя жительница Гатчинского района, она увидела телефон без присмотра и решила забрать его себе. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

С женщины взяли подписку о невыезде, телефон вернули владелице. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Piter.tv