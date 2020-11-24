Полиция задержала подозреваемого в избиении своего собутыльника на Васильевском острове

В ходе конфликта потерпевший ударился головой об асфальт.

Во время совместного распития спиртных напитков между жителями Петербурга возникла ссора. Это привело к драке, в результате которой одного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали подозреваемого, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Было установлено, что ночью 22-го ноября у дома №44 по 7-й линии В.О. во время конфликта 25-летний подозреваемый ударил потерпевшего 32 лет. Он упал и ударился головой об асфальт. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №26 с переломом свода основания черепа. На опубликованном Piter.TV видео видно, что участники конфликта были не вдвоем, с ними были другие знакомые, которые продолжили драку.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: Piter.TV