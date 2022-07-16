Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Раненый мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в стрельбе на западе Москвы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональной полиции. По информации от МВД, в ходе уличного конфликта пострадал один человек. Он получил ранение. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу. Известно, что ситуация произошла на Крылатской улице. О проблеме полиции рассказали очевидцы, которые увидели, что около входа в парк лежал мужчина с ранением головы.

…Произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, нарядом скорой помощи госпитализирован. пресс-служба МВд по региону

По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора, в результате чего один из оппонентов решил достать пистолет. Он произвел несколько выстрелов. По горячим следам оперативники смогла найти предполагаемых злоумышленников. Предмет, из которого был открыт огонь, изъят и направлен на экспертизу.

Водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина.

Фото и видео: Telegram / Что там в Москве?