Безработная петербурженка жестоко избила 12-летнего сына в Купчино

Мальчик попал в больницу с ушибами головы, лица, шеи и органов.

Накануне полиция Петербурга задержала 32-летнюю женщину, которая жестоко избила своего 12-летнего сына. Мальчик попал в детскую больницу №5 с многочисленными травмами и ушибами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома №98 по Будапештской улице. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у юного пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ушибы лица и шеи, ушиб поджелудочной железы, ушиб почек и синдром избитого ребенка.

В настоящий момент петербурженка находится дома под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что женщина не исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

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Фото: Piter.TV