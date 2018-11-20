В Приморском районе учительница избила первоклассницу

У девочки диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В Петербурге учителя продленного дня подозревают в избиении первоклассницы. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", накануне в поликлинику №1 родители привели 7-летнюю девочку, первоклассницу коррекционной школы №13 на Торжковской улице. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб мягких тканей лба. Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, ее состояние удовлетворительное.

Со слов девочки и родителей, 31 января около 13 часов в школе ее якобы ударила 49-летняя учитель продленного дня.

Мать школьницы работает продавщицей, отец – безработный. Семья на учете не состоит.

Ведется проверка.