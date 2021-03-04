Жительница Фрунзенского района подозревается в организации поджога "Шкоды" на улице Верности

Перед поджогом злоумышленник разбил стекло задней двери машины.

Полиция задержала подозреваемых в поджоге авто на улице Верности в ноябре 2020-го года. Предполагается, что организатором преступления была 36-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел во дворе дома №22 по улице Верности 6-го ноября. "Шкода" принадлежала 33-летнему торговому представителю. Полиция установила, что злоумышленник разбил стекло задней двери, поджог машину, а затем скрылся с места. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Подозреваемых задержали 3-го марта. Предполагаемого исполнителя поймали на Лужской улице, а организатора — на Кавалергадской. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино неизвестный угнал иномарку гендиректора петербургской фирмы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО