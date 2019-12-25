Полиция задержала драчуна из потасовки у ночного клуба

В ходе конфликта мужчина "уложил" обидчика на асфальт несколькими ударами.

В среду, 1 апреля, петербургские полицейские задержали одного из участников драки возле ночного клуба "Палуба" на Дальневосточном проспекте. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Еще в феврале в полицию сообщили о драке на Народной улице, один человек, по сообщениям очевидцев, уже лежал на асфальте. Прибывшие стражи порядка выяснили, что конфликт начался немногим ранее у ночного клуба. В пылу ссоры на почве неприязненных отношений неизвестные избили 40-летнего мужчину, которого госпитализировали на машине скорой помощи. У избитого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

В ходе патрулирования полиция задержала подозреваемого 33-летнего драчуна, а позднее выяснилось, что зачинщиком оказался отправленный в больницу петербуржец. Нетрезвый мужчина пристал к незнакомой девушке на выходе из клуба, а задержанный полицией только брызнул обидчику в лицо из газового баллончика. Кроме того, буйный петербуржец ударил неизвестную женщину и мужчину по имени Константин, на что получил ответный удар и упал на асфальт. Полиция задержала и 23-летнего Константина.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Настоящего драчуна поместили под подписку о невыезде.

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Фото: pixabay