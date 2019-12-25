Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция задержала обвиняемого в хищении 1 млрд рублей на рынке Forex. Организатор преступного сообщества находился в федеральном розыске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Речь идет об Александре Смирнове. Его обвиняют в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex. Чуть раньше Смирнова отпускали под залог в 3 млн рублей, но он скрывался от следствия. Кроме того, в международный розыск объявлены два предполагаемых участника преступного сообщества, дилеры на рынке Forex Роман Ярцев и Евгений Филиппов. Им заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Компания STForex осуществляла деятельность на рынке Forex с 2014 года. Лицензии у организации не было. Несмотря на это, представителям компании удалось провести широкую рекламную кампанию с участием известных людей. Полиция уточнила, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов.

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