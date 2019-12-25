Дипломату выдвинули протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России.

Россия сделала жесткое заявление в адрес Германии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на бывшего вице-президента BND (Федеральной разведывательной службы), немецкого посла фон Гайр.

В материале отмечается, что отношения России и Берлина значительно ухудшились на фоне ситуации с отравлением российского политика Алексея Навального. В России посчитали, что Германия ищет повод для дискредитации РФ на международной арене. Немецкому послу указали, что отсутствие материалов будет расцениваться как отказ Германии от установления истины в рамках объективного расследования.

Напомним, что 20 августа самолет с Алексеем Навальным вылетел из Томска в Москву. Внезапно политику стало плохо. Пилоты посадили лайнер в Омске. Оппозиционера передали местным врачам, после чего отправили в Берлин на лечение. Спустя некоторое время правительство ФРГ заявило, что Навального отравили "Новичком". Власти ФРГ потребовали тщательного расследования ситуации.

Ранее мы сообщили, что эксперт оценил вероятность столкновения США и Китая.

Фото: pixabay