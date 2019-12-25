Эксперт оценил вероятность столкновения США и Китая

Эксперт полагает, что прямое военное столкновение двух стран маловероятно.

Оценена вероятность столкновения США и Китая. Об этом заявил экс-директор Китайского института современных международных отношений Цуй Лижу.

На полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe, Цуй Лижу отметил, что выстрелы в результате разных инцидентов не исключены. Он связал это с очень низким уровнем доверия и управления рисками между Китаем и США.

Стороны друг от друга ожидают самой худшей вероятности. В такой ситуации, в случае неясности обстановки, стороны предполагают худшее, что легко может привести к противостоянию. - Цуй Лижу, экс-директор Китайского института современных международных отношений

Эксперт уточнил, что военная стратегия США в отношении Китая заключается в устрашении. При чем, Китай в военном соперничестве с США занимает ту же позицию. Обе стороны понимают, что за их действиями стоит "теория устрашения и стратегический замысел".

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