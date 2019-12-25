Постоялец боролся с животными около десяти минут.

В Антальи на туриста набросились разъяренные питбули. Об этом сообщает Haber 7.

Инцидент произошел в гостинице в районе Лара на востоке города 5 сентября. Турист Гекхан Дикер решил вечером прогуляться с другом. Мужчина вышел из номера и направился в сад гостиницы. По дороге на него напали два питбуля, которые принадлежали хозяину отеля. Гекхан Дикер отбивался от разъяренных собак в течение десяти минут. Потом в схватку вмешался его друг. Турист получил множественные ранения. Собаки покусали его руки, ноги и живот. Медики наложили ему более 40 швов. Гекхан Дикер подал в суд на хозяина питбулей. Он отметил, что, если бы на его месте оказалась женщина или ребенок, они бы умерли.

Хозяин собак заверил, что его питомцы не относятся к бойцовой породе собак. Он подчеркнул, что животные "случайно вырвались" из клеток. Владелец гостиницы готов возместить деньги за причиненный гостю ущерб.

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