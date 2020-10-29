Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в школе Москвы

Подозреваемый рассказал о причинах своего поступка.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории школы под номером 1374 в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщили правоохранительные органы. В МВД уточнили, что инцидент произошел на Палехской улице. По предварительным сведениям, ученица 10 класса поссорилась со знакомыми. Она рассказала о конфликте своему родителю.

Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия. пресс-служба МВД РФ

В Telegram-канале Mash рассказали, что открыл стрельбу 51-летний местный житель по имени Алексей М. Его доставили в отделение правоохранительных органов. Мужчина объяснил, что его дочь стала жертвой буллинга со стороны учеников других национальностей. О девочке якобы нетолерантно высказывались в учебном учреждении. Также с пострадавшей решили "серьезно поговорить" в школьном дворе, после чего подросток расплакалась и скрылась дома. После этого девочка вернулась в учреждение уже вместе с вооруженным отцом.

СМИ: в Москве отец ученицы открыл стрельбу в школе.

Фото и видео: Telegram / Mash

