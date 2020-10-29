Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в школе Москвы

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории школы под номером 1374 в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщили правоохранительные органы. В МВД уточнили, что инцидент произошел на Палехской улице. По предварительным сведениям, ученица 10 класса поссорилась со знакомыми. Она рассказала о конфликте своему родителю.
Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия.
пресс-служба МВД РФ
В Telegram-канале Mash рассказали, что открыл стрельбу 51-летний местный житель по имени Алексей М. Его доставили в отделение правоохранительных органов. Мужчина объяснил, что его дочь стала жертвой буллинга со стороны учеников других национальностей. О девочке якобы нетолерантно высказывались в учебном учреждении. Также с пострадавшей решили "серьезно поговорить" в школьном дворе, после чего подросток расплакалась и скрылась дома. После этого девочка вернулась в учреждение уже вместе с вооруженным отцом.
СМИ: в Москве отец ученицы открыл стрельбу в школе.
Фото и видео: Telegram / Mash
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