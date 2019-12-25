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СМИ: в Москве отец ученицы открыл стрельбу в школе
Сегодня, 16:40
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СМИ: в Москве отец ученицы открыл стрельбу в школе

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Мужчина принес в учебное заведение оружие, чтобы разобраться с обидчиками дочери.

В учебном заведении Москвы отец десятиклассницы открыл стрельбу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в школе на северо-востоке российской столицы. Согласно имеющимся данным, мужчина принес в учебное заведение оружие, чтобы разобраться с обидчиками дочери. Он устроил драку, а затем достал пистолет и выстрелил в воздух. 

После произошедшего отец школьницы попытался скрыться, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в подвале жилого дома в Кабардино-Балкарии полиция нашла автомат Калашникова, патроны и четыре гранаты

Фото: pixabay.com

Теги: москва, стрельба в школе
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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