В подвале жилого дома в КБР найден автомат Калашникова, патроны и гранаты

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

В подвале жилого дома в Кабардино-Балкарии полиция нашла автомат Калашникова, патроны и четыре гранаты. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел на территории города Тырныаузе. Операция проводилась при участии ФСБ РФ. В рамках санкционированного обыска квартиры 55-летнего местного жителя силовики обнаружили нелегальное вооружение и боеприпасы. Речь идет о 22 патронах и пистолетом, в котором находилось 5 патронов. В подвальном помещении также выявлен автомат, к нему два магазина и 57 патронов.

Экспертиза установила, что автомат был готов к использованию. Патроны произведены промышленным способом, а найденный пистолет - конструкции Марголина 1960 года выпуска. Он относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию. Подозреваемый объяснил оперативникам, что все оружие и боеприпасы принадлежали его покойному брату. Он нашел их в доме родственника и перевез к себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России