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В Перми подрядчик похитил 4 млн рублей при ремонте дороги

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Подрядчик использовал материалы хуже по качеству, чем были предусмотрены контрактом.

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения денежных средств, которые были выделены для ремонта дороги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 2019 году с подрядчиком был заключен контракт на 53 миллиона рублей, который предполагал ремонт дорожного полотна в одном из районов Перми. В процессе отбора пробы асфальта экспертами были выявлены нарушения. 

Следствие выяснило, что подрядчик использовал материалы хуже по качеству, чем были предусмотрены контрактом. Подрядчик предоставил подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ущерб оценивается на сумму более четырех миллионов рублей.

Ранее в Твери полицейские обнаружили склад с немаркированной табачной и алкогольной продукцией.

Видео: МВД.РФ

Теги: мошенничество в крупном размере, пермь, подлог, ремонт дороги
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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