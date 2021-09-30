В Перми подрядчик похитил 4 млн рублей при ремонте дороги

Подрядчик использовал материалы хуже по качеству, чем были предусмотрены контрактом.

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения денежных средств, которые были выделены для ремонта дороги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 2019 году с подрядчиком был заключен контракт на 53 миллиона рублей, который предполагал ремонт дорожного полотна в одном из районов Перми. В процессе отбора пробы асфальта экспертами были выявлены нарушения.

Следствие выяснило, что подрядчик использовал материалы хуже по качеству, чем были предусмотрены контрактом. Подрядчик предоставил подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ущерб оценивается на сумму более четырех миллионов рублей.

Ранее в Твери полицейские обнаружили склад с немаркированной табачной и алкогольной продукцией.

Видео: МВД.РФ