Ущерб от действий злоумышленника составил 3 млн рублей.

В Твери полицейские обнаружили склад с немаркированной табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась при поддержке СОБР по региону. Следствие считает, что в период с июня по июль текущего года 27-летний местный житель продавал нелегальный товар в области.

За весь период объем реализованной продукции составил свыше 23 тысяч пачек с табаком и около 2 670 бутылок с алкоголем. Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 3 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Максимальное наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России