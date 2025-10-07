Полиция задержала мужчину, убившего человека на станции "Волоколамская"

По его словам, погибший должен был ему 35 тысяч рублей.

Полиция задержала мужчину, убившего человека на станции МЦД "Волоколамская". Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Отмечается, что 22-летний злоумышленник поджидал у метро 32-летнего мужчину, подбежал к нему, вступил в конфликт и нанес смертельное ранение ножом в шею. После этого молодой человек сбежал с места преступления.

Позже мужчина сам явился в отдел полиции города Тулы. По его словам, погибший должен был ему 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Его ход контролирует столичная прокуратура.

