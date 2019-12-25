Полиция задержала мужчину, стрелявшего по бутылкам из пневматического оружия. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В понедельник, 21 июня, около 18 часов в полицию поступило сообщение от жителей Кировского района. Они рассказали, что на детской площадке во дворе дома №34 по улице Стойкости компания пьяных мужчин стреляла по бутылкам.
На месте сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 37-летнего мужчину, у которого изъяли пневматическую винтовку.
Ранее мы писали, что на "Проспекте Просвещения" задержали петербуржца с оружием.
Фото: Piter.tv
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