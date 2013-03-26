На "Проспекте Просвещения" задержали петербуржца с оружием

Он нарушил запрет на оборот оружия, который действует в Петербурге на время Евро-2020.

В субботу, 12 июня, на станции метро "Проспект Просвещения" накануне задержали 47-летнего мужчину с пневматическим пистолетом. Об этом сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Он нарушил запрет на оборот оружия, который действует в Петербурге на время Евро-2020. В отношении гражданина составили административный протокол. Ему грозит штраф в 500 рублей или запрет на ношение и хранение оружия сроком на один год.

Напомним, со 2 июня по 12 июля в городе запрещён оборот оружия. Во время проведения чемпионата Европы по футболу запрещается носить, продавать и покупать оружие и боеприпасы.

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Фото: Piter.tv

