В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о "бомбе" в жилом доме

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступил звонок о минировании.
Мужчина сообщил, что в доме №59 по Лесному проспекту заложена бомба.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали нетрезвого мужчину. Он признался, что позвонил в полицию из хулиганских побуждений.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что почти 12 тысяч человек эвакуировали в Петербурге после ложных сообщений о минировании.
Фото: Pixabay
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