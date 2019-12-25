В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о "бомбе" в жилом доме

Он признался, что позвонил в 02 из хулиганских побуждений.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступил звонок о минировании.

Мужчина сообщил, что в доме №59 по Лесному проспекту заложена бомба.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали нетрезвого мужчину. Он признался, что позвонил в полицию из хулиганских побуждений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что почти 12 тысяч человек эвакуировали в Петербурге после ложных сообщений о минировании.

Фото: Pixabay