Почти 12 тысяч человек эвакуировали в Петербурге после ложных сообщений о минировании

В ходе проверки было осмотрено 340 объектов.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта, в пятницу, в районные суды Петербурга пришли сообщения о минировании нескольких десятков зданий.

Письма были отправлены с различных электронных адресов. В них была информация о заминировании зданий судов, школ, детских садов, больниц, магазинов "Пятёрочка" и "Магнит" в Петроградском районе, нескольких станций метро и автовокзалов.

Было осмотрено 340 объектов: 8 зданий судов, 108 школ, 106 детских садов, 34 больницы, 7 магазинов, 75 станций метрополитена, 2 автовокзала.

Никаких взрывных устройств в ходе проверки не было обнаружено.

Известно, что из всех зданий, которые находились под угрозой минирования, эвакуировали 11274 человек.

Ранее мы сообщили, что мощный старик заминировал суды и больницы Петербурга .

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