Мощный старик заминировал суды и больницы Петербурга 

Анонимы требуют денег, которые им якобы задолжал предприниматель Константин Малофеев.

В среду, 11 марта, стало известно, что анонимные "минеры" вновь попросили эвакуироваться суды и больницы Петербурга. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

"Минеры" разослали десятки сообщений с угрозами подрыва в Елизаветинскую больницу, больницу № 26, больницу имени К. А. Раухфуса и даже в ряд психиатрических медучреждений. Также "бомбы заложили" в здания Василеостровского, Октябрьского, Петродворцового и Ленинского районных судов.

Письма были разосланы с почтового адреса некого "Мощного старика". Он требует денег, которые им якобы задолжал предприниматель Константин Малофеев.

Ранее мы сообщали о том, что за выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло больше 1600 аварий.

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