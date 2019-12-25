В ДТП пострадали 80 человек.

В среду, 11 марта, стало известно, что за выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло больше 1600 аварий. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу и области.

В ведомстве уточнили, что в Северной столице за выходные зафиксировано 1325 аварий, в которых 47 раз пострадали люди. Также в ДТП ранены 63 человека, среди которых девять детей. В Ленобласти зафиксировали около 300 ДТП. В них пострадали 43 взрослых и четверо детей.

К счастью, ни одного летального исхода в этих авариях не было.

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