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За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло больше 1600 аварий
Сегодня, 12:53
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IRINA_CHALKINA

За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло больше 1600 аварий

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В ДТП пострадали 80 человек.

В среду, 11 марта, стало известно, что за выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло больше 1600 аварий. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу и области.

В ведомстве уточнили, что в Северной столице за выходные зафиксировано 1325 аварий, в которых 47 раз пострадали люди.  Также в ДТП ранены 63 человека, среди которых девять детей. В Ленобласти зафиксировали около 300 ДТП.  В них пострадали 43 взрослых и четверо детей. 

К счастью, ни одного летального исхода в этих авариях не было.

Ранее мы сообщали о том, что "Тойоту" дважды снесли на КАД и лишили колеса.

Фото:pixabay

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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