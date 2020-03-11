"Тойоту" дважды снесли на КАД и лишили колеса

Утром 11 марта серой "Тойоте", передвигающейся по КАД, сильно не повезло: машина дважды попала в ДТП на одном участке. По словам очевидцев, сообщивших об аварии в соцсетях, около 8.40 иномарка стояла в среднем ряду, мигая "аварийкой", еще целая и невредимая.

Вскоре иномарку подрезал не заметивший ее "Ниссан", из-за чего "Тойоту" занесло в отбойник. Виновная машина уехала, не остановившись. Немного позднее в без того разбитый автомобиль влетел "Хендай", и "Тойоте" оторвало колесо.

О пострадавших в ДТП пока не появлялось информации, по факту аварии ведется проверка.

Опубликовано видео того, как микроавтобус въехал в "Ладу" на Гражданском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"