Опубликовано видео того, как микроавтобус въехал в "Ладу" на Гражданском проспекте

Момент вечерней аварии оказался в распоряжении Piter.tv.

Вечером во вторник, 10 марта, на севере Петербурга столкнулись микроавтобус и автомобиль "ВАЗ 2112". На опубликованном видео можно обратить внимание, как российский автомобиль встал на перекрестке на красный сигнал светофора, однако сзади в машину на скорости въехал микроавтобус.

Последствия аварии опубликованы в соцсетях – задняя часть "Лады" оказалась всмятку. Информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало.

Ранее мы опубликовали момент того, как на улице Жуковского со здания под ноги прохожих упал кусок лепнины.

Видео: Piter.tv

Фото: vk.com/spb_today