  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала мужчину, расстрелявшего автомобиль на Парковой улице
Сегодня, 18:39
97
mook1

Полиция задержала мужчину, расстрелявшего автомобиль на Парковой улице

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт между двумя водителями на Парковой улице завершился задержанием. О случившемся 14 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поступило сообщение о стрельбе, которая случилась на перекрёстке Парковой улицы в Выборгском районе города – участниками конфликта стали два водителя. Один из них достал пистолет и выстрелил в автомобиль второго водителя – "Киа". После этого мужчина покинул место происшествия. Однако полиция нашла и задержала стрелка – у него нашли травматический пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что инспекторы ДПС остановили автонарушителя на трассе А-121 с погоней и стрельбой.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, петербург, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии