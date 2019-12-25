Полиция задержала мужчину, расстрелявшего автомобиль на Парковой улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт между двумя водителями на Парковой улице завершился задержанием. О случившемся 14 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поступило сообщение о стрельбе, которая случилась на перекрёстке Парковой улицы в Выборгском районе города – участниками конфликта стали два водителя. Один из них достал пистолет и выстрелил в автомобиль второго водителя – "Киа". После этого мужчина покинул место происшествия. Однако полиция нашла и задержала стрелка – у него нашли травматический пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что инспекторы ДПС остановили автонарушителя на трассе А-121 с погоней и стрельбой.

Фото: Piter.tv