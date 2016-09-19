Полиция задержала мужчину, ограбившего собственную жену

Он, угрожая ножом, отобрал у своей супруги золотые кольца и деньги.

В пятницу, 22 ноября, в полицию Красносельского района обратилась 42-летняя женщина, и заявила, что ее ограбил муж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября, в квартире на проспекте Ветеранов. Супруг потерпевшей избил ее и, угрожая ножом, отобрал 3 тысячи рублей и золотые кольца, после чего скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 16 300 рублей.

Спустя три дня женщина обратилась в травматологию, где ей диагностировали множественные ушибы мягких тканей лица. После оказания необходимой помощи, ее оптустили.

Полиция поймала преступника в день обращения потерпевшей, у дома 106 по улице Танкиста Хрустицкого. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой)

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