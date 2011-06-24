В Красносельском районе Петербурга мигрант избил ребенка

Инцидент произошел на футбольном поле.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий мигрантом в отношении несовершеннолетнего в Петербурге. Об этом 25 июня рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Красносельском районе гражданин Узбекистана, находясь на футбольном поле, избил ребенка. Следственные органы СК РФ по Петербургу по данному факту проводят процессуальную проверку.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов в Петербурге.

Фото: Piter.TV