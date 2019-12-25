Петербургские полицейские задержали дебошира, выстрелившего в сторону оппонента

У задержанного изъяли пневматический пистолет.

Днем в среду, 24 ноября, полицейские получили сообщение через службу "112" от 38-летнего водителя "Тойоты Исис", что в него стрелял водитель "Тойоты Авенсис". Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт произошел у дома №8 по площади Карла Фаберже. Между водителями начался конфликт, в ходе которого один из них через окно выстрелил в оппонента. Прибывший оперативно на место наряд ДПС задержал стрелка

В пресс-службе ведомства добавили, что у задержанного изъяли пневматический пистолет.

Напомним, стало известно, кто стрелял по маршрутке в Купчино.

Фото: Piter.tv